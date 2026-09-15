Informations pratiques

Le Blanc

One woman show Mélodie Fontaine : Nickel Nickel

Rue du Moulin Le Blanc Indre

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-03-12 20:30:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Spectacle programmé dans le cadre de la semaine culottée. Prix Nouveau Talent Humour SACD 2026.Familles

Composée à 98,6% de doutes, Mélodie Fontaine se découvre dans Nickel, un seule-en-scène assurément moderne, fulgurant et hilarant. Originaire du Nord de la France, l’humoriste réchauffe comme personne une scène… Caméléon, touche à tout, elle transforme ses expériences avec un panache dingue !

Qui n’a jamais éclaté de rire en regardant quelqu’un se casser la gueule ? Personne. C’est pour ça que Mélodie a décidé de tout vous raconter : son passé dans le Nord, les prédictions de son voyant, ses vies antérieures, ses tentatives, ses échecs, ses trébuchements, sa rééducation du périnée. Tout, on vous dit !

Spectacle programmé dans le cadre de la semaine culottée. Prix Nouveau Talent Humour SACD 2026.

Mise en scène : Thibault Segouin

Texte : Mélodie Fontaine et Jean-Baptiste Shelmerdine 16 .

Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

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English :

A magical culinary show. Cooking and magic, Chef Toctoc is the apprentice of the great chef Gérard Manvussa, famous for his magical recipes that give powers to those who eat them.

L’événement One woman show Mélodie Fontaine : Nickel Nickel Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Destination Brenne