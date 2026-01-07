One woman show On va parler de moi, j’préfère ! Festival du Quai Quai Thannaron Bourg-lès-Valence

One woman show On va parler de moi, j’préfère ! Festival du Quai

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence Drôme

Début : 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26 20:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Emilie est drôle, belle, pétillante, et s’affirme sans nul doute comme la révélation de l’année de l’humour au féminin.

Quai Thannaron L’Appart café Café Théâtre Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

English :

Emilie is funny, beautiful and sparkling, and is undoubtedly this year’s revelation in women’s humor.

