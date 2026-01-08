One Woman Show Paroles de clitoris Théâtre de la Foucotte Nancy

One Woman Show Paroles de clitoris

Et si les clitoris pouvaient parler, que nous diraient-ils ?

Ce one woman show est un plaisir pour les yeux, les oreilles, les zygomatiques, un reboosteur de libido, un titilleur de plaisir drôle et délicat.

Mesdames et Messieurs, Paroles de Clitoris s’adressent à vous toutes et tous !

Venez découvrir en riant les onguents d’Hippocrate, les secrets clitoridiens des femmes du Monde depuis la nuit des temps. Ce one-woman-show teinté d’humour vous emmènera au fil des anecdotes à ces moments de solitudes, ces moments de joies, d’extases, de recherches intenses autour de l’incroyable clitoris.

Bref un show hyper-instructif et sans tabous qui délie les langues et suscite l’envie. Un délice de drôleries qui fait du bien.

Venez vivre votre premier cours humoristique de Clito Logique avec Stéphanie Agrain, Sexothérapeute et Humoriste.

Les portes ouvriront 30 min avant l’heure du spectacle

Billetterie en ligne et possibilité de billetterie le jour même de l’événement.Tout public

Théâtre de la Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

And if clitorises could talk, what would they tell us?

This one-woman show is a pleasure for the eyes, the ears and the zygomatic, a libido booster, a funny and delicate pleasure titillator.

Ladies and gentlemen, Paroles de Clitoris is for all of you!

Come and laugh your way through Hippocrates’ ointments, and discover the clitoral secrets of women around the world since the dawn of time. This humorous one-woman-show will take you on a journey of anecdotes and moments of solitude, joy, ecstasy and intense research around the incredible clitoris.

In short, a hyper-instructive, no-holds-barred show that loosens tongues and arouses desire. A delightfully funny show that’s good for you.

Come and experience your first humorous Clito Logique class with Stéphanie Agrain, Sex Therapist and Comedian.

Doors open 30 minutes before show time

Online ticketing and same-day ticketing available.

