One woman show Quelle fatigue ma grand-mère ! La Citadelle Le Château-d’Oléron

One woman show Quelle fatigue ma grand-mère !

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

La présidente d’honneur de la Compagnie des Châtelains, Chantalou l’Oléronaise présente un pièce amusante à but caritatif intitulée Quelle fatigue ma grand-mère !

.

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 60 51

English : One woman show: How tired my grandmother is!

Honorary president of the Compagnie des Châtelains, Chantalou l’Oléronaise presents an amusing play for charity entitled Quelle fatigue ma grand-mère!

German : One woman show: Was für eine Müdigkeit meine Großmutter hat!

Die Ehrenvorsitzende der Compagnie des Châtelains , Chantalou l’Oléronaise, präsentiert ein lustiges Stück für wohltätige Zwecke mit dem Titel Wie müde meine Großmutter ist!

Italiano :

La presidente onoraria della Compagnie des Châtelains, Chantalou l’Oléronaise, presenta un divertente spettacolo di beneficenza intitolato Quelle fatigue ma grand-mère!

Espanol : Espectáculo de una mujer: ¡Qué cansada está mi abuela!

¡La presidenta de honor de la Compagnie des Châtelains, Chantalou l’Oléronaise, presenta una divertida obra de teatro benéfica titulada Quelle fatigue ma grand-mère!

L’événement One woman show Quelle fatigue ma grand-mère ! Le Château-d’Oléron a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes