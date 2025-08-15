One woman show Scène de Corps et d’Esprit Antonia De Rendinger Châtenois

Place du Champ de Foire Châtenois Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17 22:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Antonia n’a jamais déçu son public… Jamais, même quand le 6 septembre 1998, elle a raté une mousse au chocolat. D’ailleurs entre nous, même si les blancs n’étaient pas très fermes, ça ajoutait un côté ganache plutôt inattendu. En vrai elle était délicieuse. Dans le grand cycle de la vie, l’organisation mystérieuse du cosmos, il est des événements qui tels des comètes attendues fiévreusement par les spécialistes, ne se reproduisent que tous les 4,6, 8 ans. Il en est ainsi des spectacles d’Antonia de Rendinger, qui après avoir sillonné le monde avec son dernier seule-en- scène poursuit sa trajectoire avec cette nouvelle œuvre plus pétillante, exigeante et brillante encore que la précédente (Si si c’est possible)… une foison de personnages nouveaux, des sujets délicats et délicatement choisis (elle promet par exemple de ne pas évoquer les jeux olympiques et le parisianisme anti Hidalgo, quelle classe…), des textes sublimes, une mise en scène sobre et intelligente. Cet opus réunit tous les ingrédients qui font que même si ce spectacle grèvera sérieusement vos finances, nous avons l’assurance que vous en sortirez heureux sinon grandis.

A partir de 12 ans.Tout public

15 .

Place du Champ de Foire Châtenois 88170 Vosges Grand Est +33 3 29 94 55 61 contact@ccov.fr

English :

Antonia has never disappointed her public… Never, even when on September 6, 1998, she missed a chocolate mousse. Between you and me, even if the whites weren’t very firm, it added a rather unexpected ganache touch. In truth, it was delicious. In the great cycle of life, the mysterious organization of the cosmos, there are events that, like comets feverishly awaited by specialists, only recur every 4, 6 or 8 years. And so it is with the shows of Antonia de Rendinger, who after having criss-crossed the world with her last one-woman show continues her trajectory with this new work, even more sparkling, demanding and brilliant than her last (Si si c?est possible)… a wealth of new characters, delicate and delicately chosen subjects (she promises, for example, not to mention the Olympic Games and anti-Hidalgo Parisianism, what class…), sublime texts, sober and intelligent staging. This opus combines all the ingredients to ensure that, even if this show puts a serious strain on your finances, we’re sure you’ll come away happy if not grown up.

Ages 12 and up.

German :

Antonia hat ihr Publikum noch nie enttäuscht … Niemals, selbst als sie am 6. September 1998 eine Mousse au Chocolat verpasste. Unter uns gesagt, auch wenn das Eiweiß nicht sehr fest war, gab es ihr eine unerwartete Ganache-Note. In Wirklichkeit war sie köstlich. Im großen Zyklus des Lebens, der geheimnisvollen Organisation des Kosmos, gibt es Ereignisse, die nur alle 4, 6 oder 8 Jahre vorkommen, wie Kometen, die von den Spezialisten fieberhaft erwartet werden. So ist es auch mit den Aufführungen von Antonia de Rendinger, die, nachdem sie mit ihrem letzten Solo die Welt bereist hat, ihren Weg mit diesem neuen Werk fortsetzt, das noch prickelnder, anspruchsvoller und brillanter ist als das vorherige (Si si c’est possible)… eine Fülle neuer Figuren, delikate und sorgfältig ausgewählte Themen (sie verspricht zum Beispiel, die Olympischen Spiele und den Anti-Hidalgo-Parisianismus nicht zu erwähnen, was für eine Klasse…), erhabene Texte, eine nüchterne und intelligente Inszenierung. Dieses Opus vereint alle Zutaten, die dafür sorgen, dass Sie, auch wenn diese Aufführung Ihre Finanzen stark belasten wird, glücklich, wenn nicht sogar gestärkt aus ihr hervorgehen werden.

Ab 12 Jahren.

Italiano :

Antonia non ha mai deluso il suo pubblico… Mai, nemmeno quando, il 6 settembre 1998, ha sbagliato una mousse al cioccolato. Detto tra noi, anche se gli albumi non erano molto sodi, aggiungevano un aspetto ganache piuttosto inaspettato. In effetti, era deliziosa. Nel grande ciclo della vita, nella misteriosa organizzazione del cosmo, ci sono eventi che, come le comete attese febbrilmente dagli specialisti, si verificano solo ogni 4, 6 o 8 anni. È così per gli spettacoli di Antonia de Rendinger, che dopo aver fatto il giro del mondo con il suo ultimo one-woman show continua la sua traiettoria con questo nuovo lavoro, ancora più scintillante, impegnativo e brillante del precedente (Si si c?est possible)… una miriade di nuovi personaggi, temi delicati e scelti con delicatezza (promette, ad esempio, di non parlare dei Giochi Olimpici e del pariginismo anti-Hidalgo, che classe…), testi sublimi, messa in scena sobria e intelligente. Quest’opera combina tutti gli ingredienti per far sì che, anche se questo spettacolo metterà a dura prova le vostre finanze, possiamo garantirvi che ne uscirete felici, se non addirittura cresciuti.

Adatto a partire dai 12 anni.

Espanol :

Antonia nunca ha defraudado a su público… Nunca, ni siquiera cuando, el 6 de septiembre de 1998, se le escapó una mousse de chocolate. Entre nosotros, aunque las claras no estaban muy firmes, le daba un toque ganache bastante inesperado. De hecho, estaba deliciosa. En el gran ciclo de la vida, la misteriosa organización del cosmos, hay acontecimientos que, como los cometas febrilmente esperados por los especialistas, sólo se producen cada 4, 6 u 8 años. Y así sucede con los espectáculos de Antonia de Rendinger, que tras dar la vuelta al mundo con su último unipersonal continúa su trayectoria con esta nueva obra, aún más chispeante, exigente y brillante que la anterior (Si es posible)… un sinfín de nuevos personajes, temas delicados y delicadamente elegidos (promete, por ejemplo, no mencionar los Juegos Olímpicos y el parisinismo anti-Hidalgo, qué clase…), textos sublimes, puesta en escena sobria e inteligente. Este opus combina todos los ingredientes para que, aunque este espectáculo suponga un serio esfuerzo para su economía, podamos garantizarle que saldrá contento, cuando no crecido.

Para mayores de 12 años.

