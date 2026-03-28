One Woman Show Tchotte Françoise part en campagne Amiens

One Woman Show Tchotte Françoise part en campagne

31 Rue Édouard David Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 15:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Tchotte Françoise part en campagne.

Tel est le titre du nouveau One Woman Show présenté par l’association Le tchot souper à Françoise .

Toujours bien à la page et dans l’moove, Tchotte Françoise découvre la technologie tant dans ses avantages que ses inconvénients. Elle imagine une solution utile à Tertoutes pis à Tertous mais il est trop tard pour les élections municipales… ses amis la motivent pour concrétiser son projet. Osera-t-elle ?

Un spectacle plein d’humour à l’accent picard et de bonne humeur à ne pas rater !

Tchotte Françoise part en campagne.

Tel est le titre du nouveau One Woman Show présenté par l’association Le tchot souper à Françoise .

Toujours bien à la page et dans l’moove, Tchotte Françoise découvre la technologie tant dans ses avantages que ses inconvénients. Elle imagine une solution utile à Tertoutes pis à Tertous mais il est trop tard pour les élections municipales… ses amis la motivent pour concrétiser son projet. Osera-t-elle ?

Un spectacle plein d’humour à l’accent picard et de bonne humeur à ne pas rater ! .

31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr

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English :

Tchotte Françoise goes on the campaign trail.

Such is the title of the new One Woman Show presented by the association Le tchot souper à Françoise .

Always up to date and in the know, Tchotte Françoise discovers the advantages and disadvantages of technology. She imagined a useful solution for Tertoutes pis à Tertous, but it was too late for the municipal elections… her friends motivated her to make her project a reality. But will she dare?

A show full of Picardy humor and good humor: not to be missed!

L’événement One Woman Show Tchotte Françoise part en campagne Amiens a été mis à jour le 2026-03-28 par OT D’AMIENS