One Woman Show Tchotte Françoise part en campagne Amiens
One Woman Show Tchotte Françoise part en campagne Amiens dimanche 17 mai 2026.
One Woman Show Tchotte Françoise part en campagne
31 Rue Édouard David Amiens Somme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Tchotte Françoise part en campagne.
Tel est le titre du nouveau One Woman Show présenté par l’association Le tchot souper à Françoise .
Toujours bien à la page et dans l’moove, Tchotte Françoise découvre la technologie tant dans ses avantages que ses inconvénients. Elle imagine une solution utile à Tertoutes pis à Tertous mais il est trop tard pour les élections municipales… ses amis la motivent pour concrétiser son projet. Osera-t-elle ?
Un spectacle plein d’humour à l’accent picard et de bonne humeur à ne pas rater !
Tchotte Françoise part en campagne.
Tel est le titre du nouveau One Woman Show présenté par l’association Le tchot souper à Françoise .
Toujours bien à la page et dans l’moove, Tchotte Françoise découvre la technologie tant dans ses avantages que ses inconvénients. Elle imagine une solution utile à Tertoutes pis à Tertous mais il est trop tard pour les élections municipales… ses amis la motivent pour concrétiser son projet. Osera-t-elle ?
Un spectacle plein d’humour à l’accent picard et de bonne humeur à ne pas rater ! .
31 Rue Édouard David Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 30 90 cabotans@wanadoo.fr
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English :
Tchotte Françoise goes on the campaign trail.
Such is the title of the new One Woman Show presented by the association Le tchot souper à Françoise .
Always up to date and in the know, Tchotte Françoise discovers the advantages and disadvantages of technology. She imagined a useful solution for Tertoutes pis à Tertous, but it was too late for the municipal elections… her friends motivated her to make her project a reality. But will she dare?
A show full of Picardy humor and good humor: not to be missed!
L’événement One Woman Show Tchotte Françoise part en campagne Amiens a été mis à jour le 2026-03-28 par OT D’AMIENS
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