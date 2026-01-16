One Women Show d’ANNE ROUMANOFF L’expérience de la Vie centre culturel rené d’anjou Baugé-en-Anjou
One Women Show d’ANNE ROUMANOFF L’expérience de la Vie centre culturel rené d’anjou Baugé-en-Anjou jeudi 9 avril 2026.
centre culturel rené d’anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-04-09 20:30:00
fin : 2026-04-09 23:00:00
2026-04-09
L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les
transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation.
Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre. On sort du spectacle le coeur joyeux.
À PARTIR DE 10 ANS
De et avec Anne Roumanoff · Mise en scène Gil Galliot · Productions
Little Bros. et Vaillant Productions .
centre culturel rené d’anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 70 60 ccra-accueil@baugeenanjou.fr
English :
One Women Show by ANNE ROUMANOFF L?expérience de la Vie (The experience of life)
