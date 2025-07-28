One Women Show d’ANNE ROUMANOFF « L’expérience de la Vie »

centre culturel rené d’anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 23:00:00

Date(s) :

2026-04-10

One Women Show d’ANNE ROUMANOFF « L’expérience de la Vie »

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les

transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation.

Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre. On sort du spectacle le coeur joyeux.

À PARTIR DE 10 ANS

De et avec Anne Roumanoff · Mise en scène Gil Galliot · Productions

Little Bros. et Vaillant Productions .

centre culturel rené d’anjou 5 Place Orgerie Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 70 60 ccra-accueil@baugeenanjou.fr

English :

One Women Show by ANNE ROUMANOFF « L?expérience de la Vie » (The experience of life)

German :

One Women Show von ANNE ROUMANOFF « L?expérience de la Vie » (Die Erfahrung des Lebens)

Italiano :

Mostra di ANNE ROUMANOFF « L’esperienza della vita » (One Women Show)

Espanol :

One Women Show de ANNE ROUMANOFF « L’expérience de la Vie » (La experiencia de la vida)

L’événement One Women Show d’ANNE ROUMANOFF « L’expérience de la Vie » Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou