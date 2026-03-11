ONE WOMEN SHOW LILY BENMENI

Frontignan Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

ONE WOMAN SHOW LILY BENMENI LA BOUCLE EST BOUCLÉE A 23 ans, Lily Benmeni a déjà vécu mille vies dans un monde qui voulait qu’elle n’en vive qu’une.Dans ce seul-en-scène à la fois drôle, intime et percutant, elle livre son parcours avec un sincérité désarmante une identité en quête de repères, une culture qu’elle devine plus qu’elle ne connaît, une féminité construite à contre-temps, un rêve de scène contrarié, et un père aimant étreint par une inquiétude qui parfois étouffe. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 85 59 37 39 contact@lahune.eu

