ONG + JOHN TOAD (Casse Gueule) + Dj INDEZINE RADIO LIBERTAIRE QG Oberkampf Paris mercredi 19 novembre 2025.
TSC RECORDS & INDEZINE RADIO LIBERTAIRE présentent !
ONG
(PARIS-INDIE ROCK)
« Tissant un imaginaire mélancolique et poétique, parfois abstrait, tantôt politique aussi, le quintet parisien né d’un chaos sonique il y a quelques années, navigue entre sensibilité et fureur, emmenant son public pour un aller simple aux confins d’un voyage émotionnel sans concession… »
https://www.facebook.com/occultnoisegang
https://soundcloud.com/ong-the-groupe/tracks
JONN TOAD
(PARIS-INDIE ROCK)
Normalement, Jonn Toad fait chanteur pour CasseGueule, l’iconique trio de turbo-
chanson française.
A cause de l’état pathétique de la circulation des liquidités en france, les membres
de CasseGueule ont décidé de transformer le malaise dans la civilisation en trois
carrières solo bien concrétisées, et c’est pour ça que Jonn Toad en est là.
Quelques instrus mixées sur un ordinateur vétuste, quelques sentences définitives
chantées sur des airs entre Yves Duteil et King Diamond : Jonn Toad permet aux
gens qui se battent d’avoir l’impression d’être plus intelligents.
Et si l’usage était le dernier mot de la qualité?
https://www.facebook.com/jonn.toad
https://jonntoad.bandcamp.com/music
Dj set INDEZINE RADIO LIBERTAIRE
https://www.facebook.com/indezinemag
&
Dj LIBATION (GOTH/NO JAZZ)
https://www.facebook.com/libationtsuuin
HAPPY HOUR: La pinte à 5 euros !
Aucune discrimination, remarque sexiste et homophobe sont tolérés dans nos événements.
En cas d’incident, merci d’en informer immédiatement notre équipe.
Les membres TSC Records et les gestionnaire du lieu se réserve le droit d’entrée.
PAF 10 euros.
Rejoignez cette Indie Rock Party !
Le mercredi 19 novembre 2025
de 19h00 à 23h30
gratuit Tout public.
QG Oberkampf 103 Rue Oberkampf 75011 Paris
https://www.facebook.com/events/1387427666051965?active_tab=about https://www.facebook.com/events/1387427666051965?active_tab=about