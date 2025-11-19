ONJ : LA PLANETE SAUVAGE – MALRAUX SCENE NATIONALE Chambery

ONJ : LA PLANETE SAUVAGE – MALRAUX SCENE NATIONALE Chambery mercredi 19 novembre 2025.

ONJ : LA PLANETE SAUVAGE Début : 2025-11-19 à 19:00. Tarif : – euros.

MALRAUX SCÈNE NATIONALE PRÉSENTE : ONJ : LA PLANETE SAUVAGEEn 1973, La Planète sauvage, fable de science-fiction imaginée par René Laloux et Roland Topor, révolutionne le genre. Dans ce film d’animation français, les êtres humains sont devenus les animaux domestiques de gigantesques créatures, les Draags. Mais la révolte gronde… En collaboration avec Julien Vella et Fred Poulet, l’Orchestre National de Jazz réinvente ce chef-d’œuvre à travers un spectacle mêlant musique, théâtre et vidéo. La B.O. culte psychédélique d’Alain Goraguer côtoie des compositions originales signées Sylvaine Hélary et Antonin Rayon aux accents jazz, électro et contemporains. Portée par une comédienne chanteuse et sept musiciens, cette version scénique de La Planète sauvage s’élève jusqu’au cosmos !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MALRAUX SCENE NATIONALE 67 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 73000 Chambery 73