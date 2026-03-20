Onlikoinou

2 place du ségala Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Des histoires pour les 3-6 ans.

Prenez le temps et créer une bulle pour partager quelques histoires avec les petits.

Des lectures gratuites et ouvertes à tous sur réservation. .

2 place du ségala Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 99 67 mediatheque@luc-la-primaube.fr

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English :

Stories for 3-6 year-olds.

L’événement Onlikoinou Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)