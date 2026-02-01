Onyx et Ben Shorr Le Dodu Marseille 3e Arrondissement

Onyx et Ben Shorr

Vendredi 27 février 2026 à partir de 20h30. Le Dodu 22 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 21 – 21 – 24 EUR

Début : 2026-02-27 20:30:00

Onyx, rap hardcore, USA





Un style de rap hardcore combatif et provocateur a valu aux MCs Onyx, originaires du Queens, un succès pop inattendu dans le Top 10 en 1993 avec Slam . Ce classique instantané du hip-hop a propulsé l’album Bacdafucup dans le Top 20 du Billboard 200 et a ouvert la voie vers le grand public à des tubes tout aussi turbulents, mais néanmoins distinctifs, de M.O.P. et DMX, deux des nombreux artistes avec lesquels les membres centraux Fredro Starr et Sticky Fingaz allaient plus tard collaborer.



Après leurs deuxième et troisième albums pour le label JMJ de Jam Master Jay, à savoir All We Got Iz Us (1995) et le tube Shut ‘Em Down (1998), classé dans le Top 10, et quelques sorties indépendantes au début de la décennie suivante, Fredro et Sticky ont mis le groupe en pause pendant un certain temps. Depuis le milieu des années 2010, ils ont connu une période prolifique avec des sorties allant de #WAKEDAFUCUP (2014) à Onyx 4 Life (2021) et Versus Everybody (2022).







Ben Shorr , hip hop, USA





Ben Shorr est un artiste unique en son genre. Il repousse les limites, ne mâche pas ses mots, est introspectif et impitoyable. Son plus grand talent réside sans doute dans sa capacité à insuffler ses émotions dans ses paroles, qu’il s’agisse de son expérience de la rue, de son humour cynique ou de sa vision intelligente des différents aspects de la société. Le style de rap de Ben Shorr est un véritable grand huit dont vous ne voudrez plus descendre, alors qu’il continue de se battre pour se faire une place parmi les dieux du hip-hop. .

Le Dodu 22 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

