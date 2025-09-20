Onyx, le cube des années 80 – Journées du Patrimoine ONYX Saint-Herblain

Onyx, le cube des années 80 – Journées du Patrimoine 20 et 21 septembre ONYX Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T21:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Profitons des journées du patrimoine pour visiter l’édifice remarquable, déambuler dans les coursives, rêver les spectacles et se faire raconter son histoire.

Et saisissez l’occasion d’avoir une présentation personnalisée des spectacles de la saison 25/26.

Cette année, pour ce petit lancer de saison, pas de spectacles dans le cube, juste vous et nous !

Les portes, le cœur, le bar, les bras, l’échange vous sont ouverts :

• Samedi 20 septembre 2025 de 16h à 21h

• Dimanche 21 septembre 2025 de 15h à 20h

ONYX 1 Place Océane, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Solvardière Loire-Atlantique Pays de la Loire

