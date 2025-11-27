Oona Doherty Hope Hunt and the ascension into Lazarus Ballet Preljocaj Aix-en-Provence

Oona Doherty Hope Hunt and the ascension into Lazarus

Jeudi 27 novembre 2025 de 19h à 19h40.

Vendredi 28 novembre 2025 de 19h à 19h40. Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 19:00:00

fin : 2025-11-27 19:40:00

Date(s) :

2025-11-27 2025-11-28

Oona Doherty reprend le solo emblématique qui a fait son succès à l’international. Avec cette pièce viscérale sur sa ville d’origine, Belfast, la chorégraphe explore la rage et l’espoir d’une jeunesse en quête de repères.

Avec Hope Hunt, Oona Doherty saisit la fureur et la fragilité d’une jeunesse irlandaise en quête de repères. Aujourd’hui porté par Sati Veyrunes, ce solo électrisant transforme la colère et la provocation en un cri de survie. Chaque geste claque comme une révolte, chaque mouvement est une lutte pour exister.

Prix du jury et du public au concours Reconnaissance de Grenoble, Prix Total Theatre Dance au Festival d’Edimbourg. .

Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

English :

Oona Doherty revisits the emblematic solo that made her an international success. In this visceral piece about her native Belfast, the choreographer explores the rage and hope of a youth in search of its bearings.

German :

Oona Doherty nimmt das ikonische Solo, das ihren internationalen Erfolg begründet hat, wieder auf. Mit diesem viszeralen Stück über ihre Heimatstadt Belfast erforscht die Choreografin die Wut und die Hoffnung einer Jugend auf der Suche nach Orientierung.

Italiano :

Oona Doherty rivisita l’assolo emblematico che l’ha resa un successo internazionale. In questo pezzo viscerale sulla sua città natale, Belfast, la coreografa esplora la rabbia e la speranza di una gioventù in cerca di orientamento.

Espanol :

Oona Doherty revisita el emblemático solo que la ha convertido en un éxito internacional. En esta pieza visceral sobre su ciudad natal, Belfast, la coreógrafa explora la rabia y la esperanza de una juventud en busca de su rumbo.

L’événement Oona Doherty Hope Hunt and the ascension into Lazarus Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence