Oona Doherty The Wall Ballet Preljocaj Aix-en-Provence

Oona Doherty The Wall

Jeudi 27 novembre 2025 de 20h30 à 21h30.

Vendredi 28 novembre 2025 de 20h30 à 21h30. Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Avec cette nouvelle création pour les danseurs du Ballet Preljocaj Junior, Oona Doherty questionne l’identité de ces jeunes interprètes et nous révèle leur force et leur beauté, dans un mouvement répétitif de résistance, d’endurance et de volonté.

Dans The Wall, recréé avec le Ballet Preljocaj Junior, la chorégraphe interroge ce qui nous unit et nous sépare. Portés par une énergie brute, ces jeunes danseurs nous parlent de leur époque et leur combat, se dressent, résistent, se rassemblent et se libèrent. De l’individualité à l’énergie de groupe, Oona Doherty impose son écriture à l’os et son énergie brûlante. .

Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

English :

In this new work for the dancers of Ballet Preljocaj Junior, Oona Doherty questions the identity of these young performers, revealing their strength and beauty in a repetitive movement of resistance, endurance and will.

German :

Mit dieser neuen Kreation für die Tänzer des Ballet Preljocaj Junior stellt Oona Doherty die Identität dieser jungen Darsteller in Frage und offenbart uns ihre Stärke und Schönheit, in einer sich wiederholenden Bewegung des Widerstands, der Ausdauer und der Willenskraft.

Italiano :

In questo nuovo lavoro per i ballerini del Ballet Preljocaj Junior, Oona Doherty si interroga sull’identità di questi giovani interpreti e ci svela la loro forza e la loro bellezza, in un movimento ripetitivo di resistenza, di sopportazione e di volontà.

Espanol :

En esta nueva obra para los bailarines del Ballet Preljocaj Junior, Oona Doherty cuestiona la identidad de estos jóvenes intérpretes y nos revela su fuerza y su belleza, en un movimiento repetitivo de resistencia, aguante y voluntad.

