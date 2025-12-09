OOO POISSON, POMME, OISEAU Argelliers

OOO POISSON, POMME, OISEAU

bibliothèque Argelliers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Quand tombe le soir, se lève la nuit et les mains, sans bruit, tournent les pages. C’est le temps des histoires, des histoires pour s’endormir, des histoire pour grandir. Qutres petites histoires.

bibliothèque Argelliers 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 55 65 75

English :

When evening falls, night falls and hands quietly turn the pages. It’s story time, bedtime stories, growing-up stories. Other little stories.

