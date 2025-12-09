OOO POISSON, POMME, OISEAU

Campagnan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06

fin : 2026-01-06

Date(s) :

2026-01-06

Quand tombe le soir, se lève la nuit et les mains, sans bruit, tournent les pages. C’est le temps des histoires, des histoires pour s’endormir, des histoires pour grandir. Quatres petites histoires.

Campagnan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 24 52 11

English :

When evening falls, night falls and hands quietly turn the pages. It’s story time, bedtime stories, growing-up stories. Four little stories.

