Oooh Teresina ! Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

2026-02-07 2026-02-08

Polichinelle a traversé les siècles et galvanise encore la foule. Polichinelle nous ravit, suspend le temps. Il nous vole à nous-mêmes et nous renvoie à notre être primitif. Il surgit au milieu de la nuit puis disparaît en nous laissant une image inoubliable. Personnage mythique de la Commedia dell’Arte, il est l’enfant tapi au fond de chacun de nous, débordé par ses émotions, ne sachant comment exprimer ses sentiments autrement que par une agitation et un bavardage désordonné. Avec l’aide du public, d’un médiateur bienveillant et de son accordéon, parviendra-t-il à déclarer son amour à la belle Teresina ? .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

