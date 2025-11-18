Oops I Did It Again / Nuit Pop 90’s – 00’s SUPERSONIC Paris

OOPS I DID IT AGAIN

Oserez vous dire que vous n’avez jamais chanté devant votre glace comme votre pop star préférée.

La soirée « OOPS I DID IT AGAIN » vous replongera dans vos souvenirs les plus anciens et mémorables. De Britney Spears aux Spices Girls : on ressort pour vous les meilleurs CD des années 90/2000 de 00h à 6h du matin !

Live Tribute à 1h00 du Camino

DJ Set Pop/Rock 90s/00s

Dans la playlist :

Britney Spears / Oasis / Spice Girls / The Killers / Outkast / Arctic Monkeys / Madonna / Gala / Aqua / Pink / Smash Mouth / Corona / Lou Bega / Black Eyed Peas / Miley Cyrus / Nirvana / Beyoncé…

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Le vendredi 27 février 2026

de 23h00 à 06h00

payant

De 10 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

