Ooz Band Place du Docteur Joly, Bruz Bruz Dimanche 29 juin, 15h00 Gratuit, sans réservation

_Dans le cadre du Week-end Buissonnier du Grand Logis_

Fanfare rennaise déjantée composée de huit aventuriers sonores, le OOZ BAND ne joue que des compositions originales, au croisement des musiques afro-américaines (funk, jazz, hip hop, groove, new orleans…) avec des chorégraphies venues d’un autre monde et des costumes sortant tout droit d’un film de Stanley Kubrick.

https://legrandlogis-bruz.fr/ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr 0299053062

Place du Docteur Joly, Bruz Place du Docteur Joly, Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine