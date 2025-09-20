Opakuna Musique des Andes Café de la Forge Guillac

Opakuna Musique des Andes Café de la Forge Guillac samedi 20 septembre 2025.

Opakuna Musique des Andes

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Opakuna, c’est une invitation au voyage, un souffle venu des terres andines, des vallées de l’Équateur aux hauts-plateaux boliviens, en passant par les montagnes du Pérou et le nord de l’Argentine. Un périple musical vibrant, à la découverte des instruments traditionnels et des rythmes ancestraux, porté par la chaleur humaine et la joie du partage ! Dès 20h30. .

Café de la Forge 1 rue du Rocher Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 56 21 97 12

L’événement Opakuna Musique des Andes Guillac a été mis à jour le 2025-09-02 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande