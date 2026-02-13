OPCO SANTE x FRANCE TRAVAIL : LE « QUIZ DE LA SANTE » A PARIS 15 BRANCION, France Travail Pro, Paris
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:30:00+01:00
Fin : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:30:00+01:00
Le Quiz de la Santé, imaginé par l’OPCO Santé en partenariat avec
France Travail, est une expérience innovante et ludique conçue pour
faire découvrir autrement les métiers du secteur de la santé tout en
favorisant la rencontre humaine.
Ce concept interactif est lancé en IDF mi-février 2026.
Où et quand aura lieu la première session ?
Une session de 2h sera organisée en IDF le mercredi 18 février 2026 dès
14h00 à l’Agence France Travail Pro, 10 rue Brancion 75015 Paris.
Métiers cibles ?
Aide-soignant
Agent de service hospitalier
Accompagnant éducatif et social
Qui participe à chaque session de jeu ?
Chaque session réunira :
10 professionnels/employeurs maximum du secteur de la santé
10 à 20 demandeurs d’emploi ;
1 animateur OPCO Santé ;
1 maître des points OPCO Santé ;
2 animateurs support France Travail.
Vous êtes une entreprise adhérente à l’OPCO Santé ? Vous pouvez
contacter avant le 11 février 2026 par email « jenny.diakuma@opco-sante.fr » la Référente sur ce projet.
LE « QUIZ DE LA SANTE »