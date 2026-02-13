OPCO SANTE x FRANCE TRAVAIL : LE « QUIZ DE LA SANTE » A PARIS

15 BRANCION Mercredi 18 février, 14h00 France Travail Pro Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:30:00+01:00

Fin : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T16:30:00+01:00

Le Quiz de la Santé, imaginé par l’OPCO Santé en partenariat avec

France Travail, est une expérience innovante et ludique conçue pour

faire découvrir autrement les métiers du secteur de la santé tout en

favorisant la rencontre humaine.

Ce concept interactif est lancé en IDF mi-février 2026.

Où et quand aura lieu la première session ?

Une session de 2h sera organisée en IDF le mercredi 18 février 2026 dès

14h00 à l’Agence France Travail Pro, 10 rue Brancion 75015 Paris.

Métiers cibles ?

Aide-soignant

Agent de service hospitalier

Accompagnant éducatif et social

Qui participe à chaque session de jeu ?

Chaque session réunira :

10 professionnels/employeurs maximum du secteur de la santé

10 à 20 demandeurs d’emploi ;

1 animateur OPCO Santé ;

1 maître des points OPCO Santé ;

2 animateurs support France Travail.

Vous êtes une entreprise adhérente à l’OPCO Santé ? Vous pouvez

contacter avant le 11 février 2026 par email « jenny.diakuma@opco-sante.fr » la Référente sur ce projet.

France Travail Pro 10 rue Brancion 75015 Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France [{« link »: « mailto:jenny.diakuma@opco-sante.fr »}]

LE « QUIZ DE LA SANTE »