Open 35 de Saint-Malo Complexe sportif de Marville Saint-Malo lundi 6 avril 2026.
Tournoi de tennis international professionnel féminin.
La compétition est inscrite sur le circuit WTA (Women’s Tennis Association) avec un prize money de 115 000$ + hébergement (WTA 125).
Unique en Bretagne, le tournoi est classé 4ème tournoi Français et attire chaque année le fleuron mondial du tennis avec des joueuses classées à partir de la 11ème place mondiale. L’édition est aussi idéalement située dans le calendrier des tournois internationaux, à 3 semaines de Roland Garros.
Le tournoi est financé par des partenaires institutionnels mais aussi environ 115 partenaires privés. .
Complexe sportif de Marville 22 avenue de Marville Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 14 44
