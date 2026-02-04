Open 35 de Saint-Malo Complexe sportif de Marville Saint-Malo

Open 35 de Saint-Malo

Complexe sportif de Marville 22 avenue de Marville Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

2026-04-06

Tournoi de tennis international professionnel féminin.

La compétition est inscrite sur le circuit WTA (Women’s Tennis Association) avec un prize money de 115 000$ + hébergement (WTA 125).

Unique en Bretagne, le tournoi est classé 4ème tournoi Français et attire chaque année le fleuron mondial du tennis avec des joueuses classées à partir de la 11ème place mondiale. L’édition est aussi idéalement située dans le calendrier des tournois internationaux, à 3 semaines de Roland Garros.

Le tournoi est financé par des partenaires institutionnels mais aussi environ 115 partenaires privés. .

Complexe sportif de Marville 22 avenue de Marville Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 14 44

