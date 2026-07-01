Open Air à la Prairie du Canal ☀️

Informations pratiques

DJ sets à partir de 15h.

Food truck + Bars

Ping Pong, volley, pétanque, magicien ambulant

26 degrés.

Des jets d’eau !!! Tickets à 5 euros.

Le mythique label « Cookie Records » prend les platines de la Prairie !

Le samedi 04 juillet 2026

de 15h00 à 23h00

payant

5 euros l’entrée.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T23:00:00+02:00



https://shotgun.live/events/open-air-cookie-records-prairie-4-juillet-2026 LA PRAIRIE DU CANAL LA PRAIRIE DU CANAL



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

