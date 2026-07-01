AGENDA
Open Air à la Prairie du Canal ☀️
samedi 4 juillet 2026
Informations pratiques
DJ sets à partir de 15h.
Food truck + Bars
Ping Pong, volley, pétanque, magicien ambulant
26 degrés.
Des jets d’eau !!! Tickets à 5 euros.
Le mythique label « Cookie Records » prend les platines de la Prairie !
Le samedi 04 juillet 2026
de 15h00 à 23h00
payant
5 euros l’entrée.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T23:00:00+02:00
https://shotgun.live/events/open-air-cookie-records-prairie-4-juillet-2026 LA PRAIRIE DU CANAL LA PRAIRIE DU CANAL