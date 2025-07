Open Air / Alpenparty Moosch

Open Air / Alpenparty Moosch vendredi 15 août 2025.

Open Air / Alpenparty

Parc de la salle de l’Esperance Moosch Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-15 18:00:00

fin : 2025-08-16 03:00:00

2025-08-15

Présence du groupe des Willerthaler du chanteur Robin Leon du chanteur et fondateur du groupe des Klostertaler MARKUS WOLFAHRT

Venez participer à la première édition de l’ ALPENPARTY en OPEN AIR à MOOSCH organisé par les associations Soybanda-Schtalleurs MOOSCH

Ouverture des portes à 18h

Début des animations à 18h30

Concert en plein air mais avec plus de 800m2 de surface couverte pour se restaurer et retransmission du concert sur plusieurs grands écrans led .

Parc de la salle de l’Esperance Moosch 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 72 46 14 bgully68@gmail.com

English :

The Willerthaler band singer Robin Leon singer and founder of the Klostertaler band MARKUS WOLFAHRT will be present

German :

Anwesenheit der Gruppe der Willerthaler des Sängers Robin Leon des Sängers und Gründers der Gruppe der Klostertaler MARKUS WOLFAHRT

Italiano :

Sarà presente il gruppo Willerthaler cantante Robin Leon cantante e fondatore del gruppo Klostertaler MARKUS WOLFAHRT

Espanol :

Estará presente el grupo Willerthaler cantante Robin Leon cantante y fundador del grupo Klostertaler MARKUS WOLFAHRT

