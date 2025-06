Open Air Concert Orchestre Stéréo Wasselonne 4 juillet 2025 20:00

Bas-Rhin

Open Air Concert Orchestre Stéréo Place du Marché Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-07-04 20:00:00

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Une première à Wasselonne ! Open air gratuit avec l’Orchestre Stéréo. Ambiance garantie !

Vendredi 4 juillet à 20h, venez passer une soirée de folie !

Concert en plein air par l’Orchestre STÉRÉO, devant la Fontaine place du Marché.

Une première à Wasselonne ! Tubes des années 80 à aujourd’hui, ambiance assurée.

Terrasse par les Restaurateurs du centre ville. Possibilité de se restaurer assis.

Sans réservation.

Renseignements Wasselonne en Fête au 03 88 59 12 00. 0 .

Place du Marché

Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org

English :

A first for Wasselonne! Free open air with the Orchestre Stéréo. Atmosphere guaranteed!

German :

Eine Premiere in Wasselonne! Kostenloses Open Air mit dem Orchestre Stéréo. Stimmung garantiert!

Italiano :

Una prima assoluta per Wasselonne! Spettacolo gratuito all’aperto con l’Orchestre Stéréo. Grande atmosfera garantita!

Espanol :

¡Una primicia para Wasselonne! Al aire libre con la Orquesta Stéréo. ¡Gran ambiente garantizado!

L’événement Open Air Concert Orchestre Stéréo Wasselonne a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble