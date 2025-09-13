[Open Air] DECK YARD – Interactik x FDG 2025 Café associatif de la ferme des Gallets Rennes

Une expérience à la fois musicale, sportive, familiale et toujours aussi unique.

Notre rendez-vous annuel se réinvente !

Pour cette troisième édition, Interactik et le Café Associatif de la Ferme des Gallets sont fiers de vous présenter le nouveau visage de cet événement… qui méritait bien un nom après tout ce temps.

DECK YARD

Cette année, nos équipes ont placé la barre encore plus haut. Entre une programmation aux petits oignons, une JAM encore plus attrayante (détails à venir), une sonorisation toujours plus ambitieuse et des stands qui feront des heureux•ses, vous savez déjà que c’est LE rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer.

Artwork : @fluevisual (IG)

—

– LINE UP (A-Z) –

AREAL

BOUSTI (vinyl set)

CRIME PARTNERS

DJ BAPT2 (vinyl set)

B3B INTERACTIK CREW (vinyl set)

MAC & WESTER (live show)

Timetable TBA…

– INFOS –

ENTRÉE GRATUITE

JAM / BAR / FOOD / STANDS + EXCL. MERCH

⚠️ VERRE et ANIMAUX INTERDITS ⚠️

Sauf chiens d’assistance.

Poste de secours DPS-PE (FFSS).

– RESPECT & BIENVEILLANCE –

Tout comportement inapproprié entraînera une exclusion immédiate de l’événement.

GOOD VIBES, SAFE PLACE, TRUE PEOPLE

Café associatif de la ferme des Gallets 26 Av. Pierre Donzelot, 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine