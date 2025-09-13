Open Air Delirium Rue Émile Le Labourer Baud

Rue Émile Le Labourer Complexe Scaouët Baud Morbihan

Début : 2025-09-13 16:00:00

fin : 2025-09-14 01:00:00

2025-09-13

Les Décapsulés sont heureux de vous convier à L’OPEN AIR DELIRIUM #3 pour un mini festival bière & électro le SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2025 !

Pour cette journée de fête

– Une scène électro de 16h à 01h avec 5 DJ’s

– 3 foodtrucks locaux Kedab d’or, pizza Baldi et Dites-le avec des Crêpes

– Menambiscuits et ses délicieux cookies à croquer sur place

– Stand paillettes pour briller toute la soirée avec Lapailettedoray

– Démonstration de sculpture à la tronçonneuse avec Xavier Aapex

– Château gonflable pour amuser les p’tits bouts

– Feu d’artifice pour vous en mettre pleins les yeux

Programmation

16h-18h BIRDY (Indie Dance)

18h-20h CARBO.S (Electro Disco)

20h-23h MC TY BOB & DR TRE (Reggae / Raggamuffin)

23h-01h FURAXX (Techno Mélodic)

Cet événement est gratuit mais participatif !! Nous vous invitons aux dons pour les bénévoles (petite boîte à l’entrée pour eux).

Pensez à retirer de l’argent avant de venir. .

Rue Émile Le Labourer Complexe Scaouët Baud 56150 Morbihan Bretagne

