Open air DJ set Parc du Chêne Joli Noyal-sur-Vilaine

Noyal-sur-Vilaine

Open air DJ set

Parc du Chêne Joli Avenue du Chêne Joli Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 16:00:00

fin : 2026-05-01 22:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Initialement de Domloup, l’association Presseur de citrons déménage à Noyal-sur-Vilaine et posera ses valises le vendredi 1er mai au parc du Chêne Joli pour un open air gratuit de 16h à 22h.

Vendredi 1er mai 2026

16h > 22h

Parc du Chêne Joli, Noyal-sur-Vilaine

Buvette sur place

Foodtruck .

Parc du Chêne Joli Avenue du Chêne Joli Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Open air DJ set Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-04-02 par OT CHATEAUGIRON