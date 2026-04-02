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Open air DJ set Parc du Chêne Joli Noyal-sur-Vilaine

Open air DJ set Parc du Chêne Joli Noyal-sur-Vilaine vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Parc du Chêne Joli

Adresse : Avenue du Chêne Joli

Ville : 35530 Noyal-sur-Vilaine

Département : Ille-et-Vilaine

Début : 2026-05-01T16:00:00

Fin : 2026-05-01T22:00:00

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Noyal-sur-Vilaine

Open air DJ set

Parc du Chêne Joli Avenue du Chêne Joli Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 16:00:00
fin : 2026-05-01 22:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Initialement de Domloup, l’association Presseur de citrons déménage à Noyal-sur-Vilaine et posera ses valises le vendredi 1er mai au parc du Chêne Joli pour un open air gratuit de 16h à 22h.

Vendredi 1er mai 2026
16h > 22h
Parc du Chêne Joli, Noyal-sur-Vilaine
Buvette sur place
Foodtruck   .

Parc du Chêne Joli Avenue du Chêne Joli Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Open air DJ set Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-04-02 par OT CHATEAUGIRON

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