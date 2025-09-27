Open Air fin de saison le p’tit BH éphémère La Méaugon

Rue du Bourg La Méaugon Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-28 02:00:00

2025-09-27

Le P’tit BH éphémère vous donne rendez-vous pour son dernier grand tour de piste.

Le 27 septembre dès 15h, on sort les platines, on lève nos verres et on s’offre un Open Air gratuit qui durera jusqu’à 2h du matin

Sur scène @dj4gems • @fattotheflax • @ptass_wav b2b @mariotte.lc • @renanhuet aka Sendwood

Autour du bon cidre, des bières locales, de quoi se régaler et même repartir avec un souvenir

Une nouvelle scène & scénographie, un système son amélioré (Void Acoustics) et encore plus de lumières… de quoi en prendre plein les mirettes

Merci à @groupeloops Évènement organisé par l’association Hirondelle

C’est le bouquet final de notre saison une dernière danse sous les lampions avant l’automne

On vous garde une place sous le ciel étoilé ! .

Rue du Bourg La Méaugon 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 21 30 36 25

