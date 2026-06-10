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Open Air Freak & Sea Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon

Open Air Freak & Sea Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon samedi 22 août 2026.

Lieu : Îlot Sainte-Anne

Adresse : Promenade de Penarth

Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Département : Finistère

Début : samedi 22 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Saint-Pol-de-Léon

Open Air Freak & Sea

Îlot Sainte-Anne Promenade de Penarth Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 12:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Rejoignez-nous pour une journée de musique, de bonne bouffe et de fun.
Programme à venir.   .

Îlot Sainte-Anne Promenade de Penarth Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Open Air Freak & Sea Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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