Open air : Kamakân + Ko Shin Moon + Bijane Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes 12 juillet 2025 17:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-12 17:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Depuis 2005, le festival Aux heures d’été permet aux sons et cultures du monde de rayonner dans les parcs et les places de la ville. Du 8 juillet au 8 août 2025, concerts, spectacles pour enfants, cinéma en plein air et lectures illuminent ainsi l’été nantais. Trempo et le festival collaborent à nouveau et investissent le parvis de Trempo et le Jardin C pour proposer concerts et DJ set. Kamakân – Concert – Folk contemporain (Iran, France) Ko Shin Moon – Concert – Electro folk Bijane – Dj set – Ambient, folk et groove oriental, dance

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://trempo.com/evenement/open-air-kamakan-ko-shin-moon-bijane/