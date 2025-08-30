OPEN AIR – La Rennes des Voyous x Bre.Tone b2b BRAWT x La Vilaine Band Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

OPEN AIR – La Rennes des Voyous x Bre.Tone b2b BRAWT x La Vilaine Band Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes samedi 30 août 2025.

OPEN AIR – La Rennes des Voyous x Bre.Tone b2b BRAWT x La Vilaine Band Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Samedi 30 août, 15h00 Ille-et-Vilaine

Consommations sur place

Open air – DJ Sets – Electro, house

Maxi Open Air au Parc des Bois

Samedi 30 août de 15h à 23h

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Préparez-vous pour une journée de fête inoubliable !

Pour l’occasion, on organiserait bien un grand concours de jeux de mots participatif… ça vous dit ?

Oh ouais grave j’adore les jeux de mots !

Pour aller plus loin, il y aura aussi une conférence gesticulée intitulée :

« de l’intérêt et des limites des jeux de mots géographiques dans la communication artistique à l’ère des systèmes d’informations complexes ».

Comment ça va être le feeeuuuuuu

À ce propos, on recherche toujours un.e intervenant.e si vous avez des contacts (BAC+ 5 en communication artistique et Verbicruciste confirmé requis).

Oui Verbicruciste est un vrai mot. Et Cruciverbiste aussi d’ailleurs. Et aussi cruche ou verbatim mais ça n’a rien à voir.

Après la dernière fois on avait un peu galéré à trouver nos jeux de mots et on est pas si fort que ça. (Brawt, on a jamais compris leurs jeux de mots d’ailleurs)

Du coup, on abandonne l’idée du concours de jeux de mots et de la conférence. (Oui, on est en réunion sur la page de description de l’évènement, d’ailleurs ça fait plus de 10 minutes qu’on est sur le sujet la parole va à la défense. Mais attends c’est un tribunal ici ou quoi ?).

On va plutôt jouer de la belle musique entre amis et faire une belle fête tous ensemble, ce sera déjà super.

Après si les gens veulent s’autogérer sur le concours de jeux de mots et la conférence c’est possible.

Qui ramène le son ?

Nous, la Vilaine Band.

Votre nouveau système son ? Trop Super !

Mais au passage quand t’écris Nous ça peut aussi être Nous sans que ce soit vous si tu vois ce que je veux dire. Et je ça peut être moi ou toi, selon qui prend les notes.

Et bien. On peut clore la réunion là-dessus, boire des bières (et de l’eau!) et faire une session mix.

YEAH !! ENFIN. Pfiou c’était long cette réu. On a bien bossé quand même bravo. Ouais bravo.

Y’a de la bière sans alcool ? j’ai une grosse journée demain

Non.

Tant pis pour la journée de demain alors.

Lieu :

Guinguette « Au Parc des Bois »

Parc des Gayeulles, Rennes

Date :

Samedi 30 août

Heure :

De 15h à 23h

GRATUIT

Au programme :

Disco, House, House progressive, Encore de la house plutôt Disco, De la Disco plutôt progressive (Ça existe ça ? probablement) et surement pleins de choses entre tout ça.

Écoutez nos artistes :

La Rennes des Voyous :

[https://soundcloud.com/lrdv-rennes](https://soundcloud.com/lrdv-rennes)

Bre.Tone :

[https://soundcloud.com/bre-tone](https://soundcloud.com/bre-tone)

La Vilaine Band :

[https://soundcloud.com/la-vilaine-band](https://soundcloud.com/la-vilaine-band)

Brawt :

[https://soundcloud.com/brawtmusic](https://soundcloud.com/brawtmusic)

⚠️ ⚠️

Respect du cadre proposé, du lieu, des riverain·es et surtout respect de l’autre : nous vous invitons à entrer en contact avec les organisateur·ices, bénévoles pour nous signaler tout comportement déplacé.

Mégots hors cendriers interdits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-30T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-30T23:00:00.000+02:00

1



Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine