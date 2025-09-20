Open Air Manoir de Keranden Landerneau

Open Air Manoir de Keranden Landerneau samedi 20 septembre 2025.

Manoir de Keranden Impasse Jehan Bazin Landerneau Finistère

Début : 2025-09-20 13:00:00

fin : 2025-09-20 22:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, ne manquez pas ce rendez-vous devenu incontournable !

5e édition de notre Open Air qui investit à nouveau les jardins du Manoir de Keranden, splendide demeure Renaissance au cœur de Landerneau, pour une journée mêlant patrimoine, musique et convivialité.

De 12h jusqu’aux derniers éclats du soleil, nous vous proposons une ambiance où il fera bon se détendre pour la rentrée !

Au programme concerts Live, DJ-sets (Salska; R-Mulet; TekmaO; Gneiss (live); UGZ; Galian Dub; Dju:n B2B Lea; GVL; Samuel Slice) et une multitude d’activités ludiques pour petits et grands

– Tournoi de palets avec la petite planche de Morlaix

– Friperie avec la Pince de Brest

– Initiation et pratique Yoga avec Emilie (sur inscription).

Petite restauration de saveurs locales, gourmandes et authentiques avec les food trucks Exode, Mau’Bilig et Lokal ainsi que la brasserie Morlenn pour ravir vos papilles tout au long de la journée ! .

Manoir de Keranden Impasse Jehan Bazin Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 32 21 19 88

