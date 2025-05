Open air marché de créateurs du Romanesque Festival – Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence, 14 juin 2025 11:00, Bourg-lès-Valence.

Drôme

Open air marché de créateurs du Romanesque Festival

Tarif : – –

Début : 2025-06-14 11:00:00

fin : 2025-06-14 18:30:00

Date(s) :

2025-06-14

On est heureux de vous annoncer notre collab’ avec le Romanesque festival pour une journée placée sous le signe de la musique, de la créativité, du Japon et de la chillance.

Vacarme Exquis 811 allée André Revol

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes collectif.manufacto@gmail.com

English :

We’re delighted to announce our collaboration with Romanesque Festival for a day of music, creativity, Japan and fun.

German :

Wir freuen uns, Ihnen unsere Zusammenarbeit mit dem Romanesque Festival ankündigen zu können, für einen Tag, der ganz im Zeichen von Musik, Kreativität, Japan und Chillance steht.

Italiano :

Siamo lieti di annunciare la nostra collaborazione con il Festival Romanico per una giornata di musica, creatività, Giappone e divertimento.

Espanol :

Estamos encantados de anunciar nuestra colaboración con el festival Romanesque para un día de música, creatividad, Japón y diversión.

