AGENDA · Pouligny-Notre-Dame
Open air Pouligny-Notre-Dame
samedi 1 août 2026 · Pouligny-Notre-Dame
Informations pratiques
Pouligny-Notre-Dame
Open air
Ligny Pouligny-Notre-Dame Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01 00:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Concert en plein air à la base de loisirs.Familles
Line up de la soirée Beatonio, Heliotrope sound system from St Etienne. .
Ligny Pouligny-Notre-Dame 36160 Indre Centre-Val de Loire
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English :
Open-air concert at the recreation center.
L’événement Open air Pouligny-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de George Sand