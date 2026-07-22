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AGENDA · Pouligny-Notre-Dame

Open air Pouligny-Notre-Dame

samedi 1 août 2026 · Pouligny-Notre-Dame

Open air Pouligny-Notre-Dame

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Ligny
Ville
36160 Pouligny-Notre-Dame
Département
Indre
Tarif

Pouligny-Notre-Dame

Open air

Ligny Pouligny-Notre-Dame Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Concert en plein air à la base de loisirs.Familles
Line up de la soirée Beatonio, Heliotrope sound system from St Etienne.   .

Ligny Pouligny-Notre-Dame 36160 Indre Centre-Val de Loire  

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English :

Open-air concert at the recreation center.

L’événement Open air Pouligny-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de George Sand