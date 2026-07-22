Informations pratiques

Pouligny-Notre-Dame

Open air

Ligny Pouligny-Notre-Dame Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-01 00:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Concert en plein air à la base de loisirs.Familles

Line up de la soirée Beatonio, Heliotrope sound system from St Etienne. .

Ligny Pouligny-Notre-Dame 36160 Indre Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-air concert at the recreation center.

L’événement Open air Pouligny-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de George Sand