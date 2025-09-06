Open Air ~ Vénus Club & Pépite En Piste La Prairie du Canal Bobigny

Open Air ~ Vénus Club & Pépite En Piste La Prairie du Canal Bobigny samedi 6 septembre 2025.

Au programme :



– DJ SETS



* Asna



* Pépite en Piste : As de Vic · Elona · lenalrb · Rozilla



* Vénus Club : Belatrix · Clo · La Chikh · Lucia Loot · Vickies

– Table ronde : quelle place pour la diversité dans les musiques électroniques ?

Avec ATA, Constance Bidaut, Joana da Fonseca, Lauren Beneteau et Noémi Martins.



Marché de créateur·ices : fringues, bijoux, accessoires et pépites locales

Heya & co (friperie), Elisa Durier (print et photo), merch Vénus Club, Clara lang (illustration), Romanofish (illustration), Camille Astro (astrologie), Les Bombasphères (street art), Dangereuses idées (bijoux), Hypertrucc (vêtements faits main au crochet), Alana (strass dentaire).

Ateliers participatifs :



Cercle de parole > INSCRIPTIONS ICI https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-9O5PBbP5n46HJBNzBfqgJrz337piqyq98JrsEct7-BI6nA/viewform



Atelier d’écriture > INSCRIPTIONS ICI https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoZf2UTnzGHBdjIRI90WaGsMDiSYKIWCkrZ1Faqw9fCo1f8g/viewform



Camion Paillettes



Un nouveau système son fabriqué sur-mesure par Farï Sound solution aka Tweak Soundsystem. Ce système son apportera de la chaleur et de la précision sur le dancefloor tout en respectant le lieu et son environnement. L’objectif était de vous proposer un son pur, capable de sublimer chaque set ; du groove de la house aux beats les plus percussifs. Une expérience puissante et immersive en perspective.

À Bobigny, la Prairie du Canal, portée par l’association La SAUGE, s’est imposée depuis 2017 comme un open air incontournable en Île-de-France. Ancienne friche industrielle dédiée aux mobylettes, elle s’est transformée en l’une des premières fermes urbaines de France, devenant aujourd’hui une référence inspirante pour de nombreux autres projets… Ou comment faire de la transition écologique de manière joyeuse et festive.



Le temps d’une journée, les collectifs féministes Vénus Club et Pépite en Piste font cause commune pour retourner l’un des open airs les plus stylés d’Île-de-France.

Rendez-vous le samedi 6 septembre à La Prairie du Canal pour une grande fête à ciel ouvert, rythmée par DJ sets, table ronde, ateliers et marché de créateur·ices.

Le samedi 06 septembre 2025

de 15h00 à 22h00

payant

Tout public.

début : 2025-09-06T18:00:00+02:00

fin : 2025-09-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-06T15:00:00+02:00_2025-09-06T22:00:00+02:00

La Prairie du Canal 55 Rue de Paris 93000 Bobigny

https://shotgun.live/fr/events/venus-club-pepite-en-pistes-prairie-du-canal venusclubofficiel@gmail.com https://www.facebook.com/VenusClubOfficiel