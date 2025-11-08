Open Auvergne-Rhône-Alpes d’escalade de bloc Maison des Sports Cusset

Le club Cusset-Vichy Escalade accueille l’Open Auvergne-Rhône-Alpes d’escalade de bloc le samedi 8 novembre de 8h à 17h à la Maison des Sports de Cusset. Plus de 350 sportifs catégories U13 et U15 de la région sont attendus pour cette journée.

English :

Cusset-Vichy Escalade is hosting the Auvergne-Rhône-Alpes Bouldering Open on Saturday November 8 from 8am to 5pm at the Maison des Sports in Cusset. Over 350 U13 and U15 athletes from the region are expected to attend.

German :

Der Verein Cusset-Vichy Escalade richtet am Samstag, den 8. November, von 8 bis 17 Uhr im Maison des Sports in Cusset die Open Auvergne-Rhône-Alpes im Bouldern aus. An diesem Tag werden mehr als 350 Sportler der Kategorien U13 und U15 aus der Region erwartet.

Italiano :

Cusset-Vichy Escalade ospiterà l’Auvergne-Rhône-Alpes Boulder Open sabato 8 novembre dalle 8 alle 17 presso la Maison des Sports di Cusset. È prevista la partecipazione di oltre 350 atleti U13 e U15 della regione.

Espanol :

La Escalada de Cusset-Vichy organiza el Open de Boulder de Auvernia-Ródano-Alpes el sábado 8 de noviembre, de 8.00 a 17.00 horas, en la Maison des Sports de Cusset. Se espera la participación de más de 350 deportistas sub-13 y sub-15 de la región.

