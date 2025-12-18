Open BFC Concours Hippique Terrains Equivallée Cluny

Open BFC Concours Hippique Terrains Equivallée Cluny vendredi 17 avril 2026.

Open BFC Concours Hippique

Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-17

Vous pourrez découvrir de nombreuses disciplines équestres lors de cette manifestation support du championnat régional.
Accès libre et gratuit.
Rendez-vous sur les terrains d’Equivallée !

Consultez le planning prévisionnel de l’événement sur la page Facebook de l’Open BFC 2026 ou sur leur site Internet.   .

Terrains Equivallée Chemin de Rochefort Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 09 73  sport@ehnc.fr

