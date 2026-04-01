Open Bidouille Camp La bricole en partage Les Ateliers des Capucins Brest

Brest

Open Bidouille Camp La bricole en partage

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Un immense atelier ouvert à toute personne curieuse d’apprendre à faire des trucs ! Alors les bricoleuses et les bricoleurs se sont assemblés pour proposer des ateliers de pratiques pour les enfants, les jeunes et les adultes. Ces ateliers seront animés par des associations du pays de Brest.

Découverte de l’ADN, des mobilités alternatives, des impressions 3D, cartographie participative, jeux électronique, réparation d’ordinateur, modélisme, expériences scientifiques à faire à la maisons…il y en aura pour tous les goût !

Un rendez vous à ne pas manquer pour penser un monde plus durable, apprendre et surtout partager un bon moment !

Information pratique

Tout public. .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

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English : Open Bidouille Camp La bricole en partage

L’événement Open Bidouille Camp La bricole en partage Brest a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue