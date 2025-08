Open BLS Limoges Stade de Beaublanc Limoges

Open BLS Limoges Stade de Beaublanc Limoges dimanche 7 décembre 2025.

Open BLS Limoges

Stade de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-07

L’Open BLS de Limoges revient du 7 au 14 décembre 2025 pour une 11e édition !

Depuis sa création en 2014, l’Open BLS de Limoges s’est affirmé comme un rendez-vous important du circuit WTA, attirant de jeunes talents et des joueuses confirmées venues de plus de 40 pays. Cette année encore, ce sont 32 joueuses françaises et internationales qui se disputeront le titre du plus ancien tournoi WTA 125 au monde.

Rendez-vous au Palais des Sports de Beaublanc pour une semaine de compétition de très haut niveau et pour découvrir qui succèdera à la suissesse Viktorija GOLUBIC au palmarès ! .

Stade de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Open BLS Limoges

German : Open BLS Limoges

Italiano :

Espanol : Open BLS Limoges

L’événement Open BLS Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Limoges Métropole