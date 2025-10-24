Open Brain Bar de l’Institut du Cerveau : à quoi cela sert-il de se concentrer ? Voyage au cœur de l’attention Médiathèque de l’Institut de Physique du Globe de Paris Paris

L’événement aura lieu le vendredi 24 octobre 2025, de 19h15 à 20h30, dans la médiathèque de l’Institut de Physique du Globe de Paris (rue Cuvier, 75005 Paris).

La conférence est ouverte à toutes les personnes munies d’une entrée (gratuite) pour le festival Parisicience – lien vers la billetterie

L’entrée est libre dans la limite des 50 places disponibles, sans réservation préalable.

« Faites attention ! » Plus facile à dire qu’à faire… Mais qu’est-ce que l’attention au juste, et comment notre cerveau parvient-il à la maintenir ?



Cette conférence vous plongera au cœur de ses bases neuronales, de son rôle clé entre vigilance et lâcher-prise, jusqu’aux pathologies qui surviennent quand elle se dérègle. Un voyage captivant au centre de nos mécanismes mentaux à découvrir lors de cet Open Brain Bar, organisé en partenariat avec le festival Pariscience.

gratuit Public jeunes et adultes.

