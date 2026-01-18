Open Brush-3D painting Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Open Brush-3D painting

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-03

Plongez dans un atelier de création en réalité virtuelle et peignez dans l’espace à 360°. Avec Open Brush, libérez votre imagination lignes de lumière, volumes colorés et formes flottantes prennent vie autour de vous. Une expérience immersive où l’art du dessin devient mouvement. .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73

