Open Brush-3D painting Espace Culturel du Pays de Nay Nay
Open Brush-3D painting Espace Culturel du Pays de Nay Nay mardi 3 février 2026.
Open Brush-3D painting
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-03
Plongez dans un atelier de création en réalité virtuelle et peignez dans l’espace à 360°. Avec Open Brush, libérez votre imagination lignes de lumière, volumes colorés et formes flottantes prennent vie autour de vous. Une expérience immersive où l’art du dessin devient mouvement. .
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Open Brush-3D painting
L’événement Open Brush-3D painting Nay a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay