Open Capfinances Kindarena Rouen

Kindarena 40 Rue de Lillebonne Rouen Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-11

fin : 2026-04-19

Du 11 au 19 avril 2026, participez à l’un des événements sportifs les plus attendus de l’année à Rouen la coupe mondiale de tennis féminin de l’Open Capfinances !

La coupe mondiale de tennis féminin Open Capfinances, classée dans la catégorie WTA 250, a été élue meilleur tournoi international féminin français en 2025. De grandes têtes d’affiches parmi les meilleures joueuses du monde y sont ainsi attendues. Lors de l’édition 2025, ce sont 22 000 spectateurs et 12 millions de téléspectateurs qui avaient suivi la plus importante compétition sportive à Rouen, à quelques semaines de Roland Garros ! .

