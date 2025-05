OPEN CAVES 2025 CHÂTEAU MARCO – Festes-et-Saint-André, 2 juillet 2025 19:00, Festes-et-Saint-André.

Aude

OPEN CAVES 2025 CHÂTEAU MARCO Rue de la Garenne Festes-et-Saint-André Aude

Début : 2025-07-02 19:00:00

2025-07-02

En collaboration avec Du Vin et de Vinyls, animation musicale Popr Rock en live. Vente au verre et à la bouteille des vins du Château Marco, restauration sur place avec des producteurs locaux.

Entrée Libre. Vente au verre.

Rue de la Garenne

Festes-et-Saint-André 11300 Aude Occitanie +33 6 07 49 60 87 marc.leseney@gmail.com

English :

In collaboration with Du Vin et de Vinyls, live musical entertainment by Popr Rock. Sale of Château Marco wines by the glass and bottle, on-site catering by local producers.

Admission free. Sale by the glass.

German :

In Zusammenarbeit mit Du Vin et de Vinyls, musikalische Live-Unterhaltung Popr Rock. Glas- und Flaschenverkauf von Weinen des Château Marco, Verpflegung vor Ort mit lokalen Produzenten.

Der Eintritt ist frei. Verkauf im Glas.

Italiano :

In collaborazione con Du Vin et de Vinyls, intrattenimento musicale dal vivo a cura di Popr Rock. Vendita di vini Château Marco al bicchiere o in bottiglia, ristorazione in loco a cura di produttori locali.

Ingresso libero. Vendita al bicchiere.

Espanol :

En colaboración con Du Vin et de Vinyls, animación musical en directo a cargo de Popr Rock. Venta de vinos Château Marco por copas o botellas, catering in situ a cargo de productores locales.

Entrada gratuita. Venta por copas.

