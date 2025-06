OPEN CAVES 2025 TERAMAS MARO Gaja-et-Villedieu 6 août 2025 17:00

Aude

OPEN CAVES 2025 TERAMAS MARO 1 route départementale Gaja-et-Villedieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06 17:00:00

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Les Mercredis Open Caves à Limoux sont de retour cet été !

Rendez-vous le 6 août 2025 pour une deuxième soirée festive au cœur des vignes du Limouxin, chez Teramas Maro !

Une ambiance conviviale, une vue imprenable sur les vignes, du bon vin et de la musique… tous les ingrédients d’un été réussi.

– 17h Initiation à la dégustation (sur réservation uniquement)

Château gonflable pour les plus jeunes

– À partir de 18h Soirée musicale, foodtruck, bar à vins.

1 route départementale

Gaja-et-Villedieu 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 13 26

English :

Les Mercredis Open Caves à Limoux are back this summer!

Join us on August 6, 2025 for a second festive evening in the heart of the Limoux vineyards, at Teramas Maro!

A friendly atmosphere, a breathtaking view of the vineyards, good wine and music… all the ingredients for a successful summer.

– 5pm: Introduction to wine tasting (reservation required)

Bouncy castle for youngsters

– From 6pm: Musical evening, foodtruck, wine bar.

German :

Die Mercredis Open Caves in Limoux sind diesen Sommer wieder da!

Wir treffen uns am 6. August 2025 zu einem zweiten festlichen Abend im Herzen der Weinberge von Limouxin, bei Teramas Maro!

Eine gesellige Atmosphäre, ein atemberaubender Blick auf die Weinberge, guter Wein und Musik… alle Zutaten für einen gelungenen Sommer.

– 17 Uhr: Einführung in die Weinprobe (nur mit Reservierung)

Hüpfburg für die Kleinsten

– Ab 18 Uhr: Musikalischer Abend, Foodtruck, Weinbar.

Italiano :

Le Grotte Aperte di Mercredis a Limoux tornano quest’estate!

Unitevi a noi il 6 agosto 2025 per una seconda serata di festa nel cuore dei vigneti di Limoux, a Teramas Maro!

Un’atmosfera amichevole, una vista mozzafiato sulle vigne, buon vino e musica… tutti gli ingredienti per un’estate di successo.

– ore 17.00: Introduzione alla degustazione dei vini (prenotazione obbligatoria)

Castello gonfiabile per i più piccoli

– Dalle 18:00: serata musicale, foodtruck, wine bar.

Espanol :

¡Las Cuevas Abiertas de Mercredis en Limoux vuelven este verano!

Acompáñenos el 6 de agosto de 2025 en una segunda velada festiva en el corazón de los viñedos de Limoux, en Teramas Maro

Un ambiente agradable, una vista impresionante sobre los viñedos, buen vino y música… todos los ingredientes para un verano de éxito.

– 17.00 h: Iniciación a la cata de vinos (reserva obligatoria)

Castillo hinchable para los más pequeños

– A partir de las 18:00: Velada musical, foodtruck, bar de vinos.

