Villelongue-d’Aude

OPEN CAVES 2026 DOMAINE CAPDEPON

4 Chemin de l’Horto Villelongue-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Soirée musicale. Dégustation de nos cuvées et restauration sur place avec des produits locaux.

.

4 Chemin de l’Horto Villelongue-d’Aude 11300 Aude Occitanie +33 4 68 69 51 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical evening. Tasting of our vintages and on-site catering with local produce.

L’événement OPEN CAVES 2026 DOMAINE CAPDEPON Villelongue-d’Aude a été mis à jour le 2026-06-03 par