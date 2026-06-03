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OPEN CAVES 2026 DOMAINE CAPDEPON Villelongue-d’Aude

OPEN CAVES 2026 DOMAINE CAPDEPON Villelongue-d’Aude

OPEN CAVES 2026 DOMAINE CAPDEPON Villelongue-d’Aude mercredi 26 août 2026.

Adresse : 4 Chemin de l'Horto

Ville : 11300 Villelongue-d'Aude

Département : Aude

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Tarif :

Villelongue-d’Aude

OPEN CAVES 2026 DOMAINE CAPDEPON

4 Chemin de l’Horto Villelongue-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Soirée musicale. Dégustation de nos cuvées et restauration sur place avec des produits locaux.
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4 Chemin de l’Horto Villelongue-d’Aude 11300 Aude Occitanie +33 4 68 69 51 81 

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English :

Musical evening. Tasting of our vintages and on-site catering with local produce.

L’événement OPEN CAVES 2026 DOMAINE CAPDEPON Villelongue-d’Aude a été mis à jour le 2026-06-03 par

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