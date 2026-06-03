OPEN CAVES 2026 DOMAINE DE VILLEMARTIN Gaja-et-Villedieu
OPEN CAVES 2026 DOMAINE DE VILLEMARTIN Gaja-et-Villedieu mercredi 8 juillet 2026.
Gaja-et-Villedieu
OPEN CAVES 2026 DOMAINE DE VILLEMARTIN
4 Domaine de Villemartin Gaja-et-Villedieu Aude
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
17h-19h Balade commentée du domaine et de la cave.
19h-23h Soirée festive et musicale, dégustation de nos cuvées et restauration sur place avec des produits locaux.
Entrée libre. Réservation conseillée.
Tarifs 2,50 € le verre, 8-12 € la bouteille.
Moyens de paiements acceptés CB, espèces, chèques.
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4 Domaine de Villemartin Gaja-et-Villedieu 11300 Aude Occitanie +33 6 02 31 36 24 sabrina.villemartin@gmail.com
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English :
5pm-7pm: Guided tour of the estate and winery.
7-11pm: Festive musical evening, tasting of our vintages and on-site catering with local produce.
Free admission. Reservations recommended.
Prices: 2.50? a glass, 8-12? a bottle.
Means of payment accepted: CB, cash, cheques.
L’événement OPEN CAVES 2026 DOMAINE DE VILLEMARTIN Gaja-et-Villedieu a été mis à jour le 2026-06-03 par