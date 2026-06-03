Gaja-et-Villedieu

OPEN CAVES 2026 DOMAINE DE VILLEMARTIN

4 Domaine de Villemartin Gaja-et-Villedieu Aude

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 17:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

17h-19h Balade commentée du domaine et de la cave.

19h-23h Soirée festive et musicale, dégustation de nos cuvées et restauration sur place avec des produits locaux.

Entrée libre. Réservation conseillée.

Tarifs 2,50 € le verre, 8-12 € la bouteille.

Moyens de paiements acceptés CB, espèces, chèques.

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4 Domaine de Villemartin Gaja-et-Villedieu 11300 Aude Occitanie +33 6 02 31 36 24 sabrina.villemartin@gmail.com

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English :

5pm-7pm: Guided tour of the estate and winery.

7-11pm: Festive musical evening, tasting of our vintages and on-site catering with local produce.

Free admission. Reservations recommended.

Prices: 2.50? a glass, 8-12? a bottle.

Means of payment accepted: CB, cash, cheques.

L’événement OPEN CAVES 2026 DOMAINE DE VILLEMARTIN Gaja-et-Villedieu a été mis à jour le 2026-06-03 par