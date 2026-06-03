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OPEN CAVES 2026 DOMAINE FAURE La Digne-d’Aval

OPEN CAVES 2026 DOMAINE FAURE La Digne-d’Aval

OPEN CAVES 2026 DOMAINE FAURE La Digne-d’Aval mercredi 26 août 2026.

Adresse : 1 Avenue de la Liberté

Ville : 11300 La Digne-d'Aval

Département : Aude

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

La Digne-d’Aval

OPEN CAVES 2026 DOMAINE FAURE

1 Avenue de la Liberté La Digne-d’Aval Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:30:00
fin : 2026-08-26 23:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Soirée gourmande et festive autour de nos vins et de spécialités du terroir au rythme de la musique live.
Entrée libre Restauration sur place Vente au verre et à la bouteille
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1 Avenue de la Liberté La Digne-d’Aval 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 72 66 

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English :

A gourmet evening of wine and local specialities, accompanied by live music.
Free admission Catering on site Sale by the glass and bottle

L’événement OPEN CAVES 2026 DOMAINE FAURE La Digne-d’Aval a été mis à jour le 2026-06-03 par

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